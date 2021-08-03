美媒：美欧太阳能兴起背后 是中国煤电使用量激增

《华尔街日报》报道，随着制造商迅速扩大太阳能电池板的生产以满足美欧国家的需求，太阳能行业对中国煤炭的依赖将在未来几年导致排放量大幅增加。

多数太阳能电池板都是在中国用燃煤电厂的高排放能源生产的；多年来，中国低成本的燃煤发电给国内太阳能电池板制造商带来了竞争优势，使它们得以主导全球市场。

行业分析师Johannes Bernreuter表示，中国工厂为全球供应超过四分之三的多晶硅。多晶硅是多数太阳能电池板的关键材料。而多晶硅工厂使用一种非常耗电的工艺来提炼金属硅，因此如果能够使用廉价电力就会带来成本优势。《华尔街日报》指出，中国政府有关部门在新疆和内蒙古等人口稀少的地区建设了很多燃煤电厂，以支持多晶硅制造商和其他高耗能行业。

报道引述康奈尔大学能源系统工程教授尤峰崎说，在中国生产一块太阳能电池板所产生的二氧化碳量是在欧洲生产的两倍左右。尤峰崎说，在一些不太依赖化石燃料发电的国家或地区，如挪威和法国，安装一块生产过程产生高碳排放、中国制造的太阳能电池板可能根本不会减少排放。

尤峰崎说：“是的，西方使用清洁能源。”他说：“但从另一个国家（现在是中国，也许以后是其他地方）获得这些太阳能电池板的过程会产生大量的排放。”

不过，科学家们说，随着时间的推移，安装中国产太阳能电池板几乎总会使二氧化碳排放量出现净减少，因为这些太阳能电池板通常取代的是化石燃料发电。一块使用寿命为30年的太阳能电池板在最初的几年后，减少的排放量可以抵消生产过程所产生的排放量。

一些西方国家的政府和企业正试图使太阳能产业摆脱对煤炭的依赖。购买可再生能源的公司正在打下基础，以便在为太阳能项目提供资金时向低碳太阳能电池板倾斜。美国国家环境保护局的一位发言人说，美国联邦政府正在起草一项政策，在购买太阳能电池板时采取类似的策略。欧盟官员说，欧盟正在考虑是否对在欧盟27国销售的太阳能电池板的碳含量进行监管。

西方企业高管表示，这些政策也将有助于重建西方的太阳能产业。据报道，在污染更严重的中国企业的竞争压力下，西方的太阳能产业已经萎缩。

根据咨询公司伍德麦肯兹的数据，过去两年，美国的太阳能发电装机容量大幅增长48%。欧洲的太阳能发电装机容量增加34%。这些新增的装机容量意味着每年有数以万计块太阳能电池板被出口到美国和欧洲。

《华尔街日报》引述可再生能源买家联盟的Jen Snook说：“大型能源买家能够影响供应链。”Snook表示：“太阳能有望继续保持非常强劲的增长速度，我们希望确保这种增长是可持续的。”该联盟代表亚马逊公司、Salesforce.com和其他200多家公司。

这种两难局面正变得日益明显。全球领导人准备于今年11月在苏格兰格拉斯哥举行会议，为减少温室气体排放作出新的努力。其中一项努力就是劝说中国这个全球最大的排放国逐步放弃燃煤发电，以减少排放，尽管西方国家正在大规模地从中国进口太阳能电池板、电动汽车用的轻质铝等产品。在二十国集团环境部长7月份举行的一次会议上，中国和印度阻止了一项逐步淘汰燃煤发电的协议。

寻找替代品并不容易。中国的多晶硅产量激增且价格更低，这对美国生产商造成了伤害，已导致一些使用比中国生产商碳排放更低的能源的工厂关闭。Wacker Chemie AG是西方最大的太阳能级多晶硅生产商，该公司发言人Christof Bachmair说，与中国新疆的生产商相比，该公司在德国的工厂所支付的电费要高出三倍。

中国已经大幅推低太阳能电池板的价格，以至于现在在全球许多市场上，太阳能发电的价格低于化石燃料发电的价格。美国和欧洲也在大量进口太阳能电池，这是组装电池板的部件之一。

这些太阳能电池要么直接进口自中国，要么在产品中含有中国制造的关键部件。

位于奥斯陆的国际气候研究中心的高级研究员Robbie Andrew表示：“如果中国此前不使用煤炭，那么太阳能价格就不会像现在这样便宜。”他指出：“我们看到中国已产生如此巨大的碳排放，因为通过使用高排放能源，中国能以极低的成本开发所有新能源技术，这是可以接受的吗？再过30到40年，我们可能也无法知道答案。”

一些中国多晶硅生产商在应对西方对低碳电池板的需求方面处于有利地位。全球最大的多晶硅生产商通威股份有一些依靠水力发电运行的工厂。不过，据通威股份在国内的主要竞争对手大全新能源和保利协鑫能源称，它们绝大多数情况下都是依赖煤炭。

法国是少数几个对太阳能电池板碳含量进行监管的国家之一，要求大型太阳能项目使用低碳电池板。这鼓励了一些中国电池板制造商在某些工艺中使用可再生能源，以便能够向法国市场销售产品。该地区官员称，韩国今年采用了受法国制度启发的一些规则，其他欧洲国家也表现出了兴趣。

《华尔街日报》报道，中国在太阳能供应链中的主导地位，也使得少数几家试图在西方重建太阳能电池板产能的公司处境雪上加霜。在将多晶硅切片为晶圆、将晶圆封装成电池、再将电池组装成面板的公司中，有大多数都位于中国。美国对中国太阳能电池板和电池征收关税之举已促使中国公司在其他国家设立工厂生产这些零部件。

中国企业晶科能源控股有限公在佛罗里达州建造了一个电池板组装厂，为美国大型可再生能源公司NextEra Energy供货。但分析人士称，晶圆和多晶硅都来自中国。

意大利能源公司Enel SpA正计划扩大在西西里的太阳能电池板工厂，这是欧洲仅存的几家工厂之一，但该工厂仍将依赖来自中国的硅芯片。

这家西西里工厂的负责人Antonello Irace说：“如果能够在欧洲建立另一部分太阳能价值链，我们会很高兴。”“考虑到可持续性、劳动条件、以及物流成本和地理位置的邻近，这样做理由充分。”

另外，由于围绕太阳能电池板的长期贸易争端，中国政府对美国多晶硅征收惩罚性关税，进一步阻碍了西方发展太阳能产业的努力。高关税导致美国生产商向中国硅片工厂出售原材料受阻，这些中国工厂占全球产能的95%以上，也就意味着美国生产商的产品几乎找不到买家。

受中国的惩罚性关税影响，美国硅材料供应商REC Silicon ASA于2019年闲置了位于华盛顿州摩西湖的一家工厂，该工厂依靠不产生碳排放的水电运行。该公司曾希望特朗普政府和中国政府之间的谈判促成关税的取消。但去年中国政府将上述关税延长了五年。

“我们有很多多晶硅产能”，美国政府国家可再生能源实验室的研究员David Feldman说。“对他们来说有客户才行。”