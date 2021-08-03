中国官媒部分下架批网游文章 腾讯跌幅收窄

中国官媒新华社旗下刊物《经济参考报》今早发文将网络游戏比作新型“毒品”，并点名痛批腾讯旗下产品“王者荣耀”游戏，引发市场震荡，网游股今早全线暴跌。不过，该文章今天中午已从官网及微信公众号上删除，腾讯股价下午开盘止跌回升。

这篇题为“‘精神鸦片’竟长成数千亿产业”的文章今早一经发出，引发港股网游股暴跌，其中腾讯一度跌超9%，网易跌近15%，心动公司跌超14%。

不过，上述文章今天中午已经在经济参考报官网及公号中被删除，但在其电子报版本中仍可查到，在其他新闻网站也仍可找到。

文章指出，去年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元（人民币，582亿新元），同比增长20.71%。文章点名批评“王者荣耀”，并引述业内人士建议，要求平台增强社会责任意识，不单纯追逐利益，完善未成年人防沉迷系统，完善平台内容审核机制等。

中国另一官媒中新社微博今天下午三点发表最新评论引述上述文章称，报道反映出游戏防沉迷工作的不足以及社会各界的担忧。但“把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的”。

评论还建议向国外游戏分级制度学习，什么年龄段玩什么游戏。同时，也呼吁学校、游戏厂商、家长等要多方合作，“劲往一处使”，引导孩子适度游戏。