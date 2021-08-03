扬州首例确诊者被刑拘 棋牌室成“风暴眼”

中国大陆昨日新增本土确诊61例为半年新高，其中江苏省扬州市单日新增40例，扬州市首例确诊病例、64岁女子毛某宁因涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查。

扬州市公安局官方微博今天发布通报说，7月29日，扬州市公安局邗江分局对毛某宁以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

据微信公众号“长安街知事”报道，扬州在7月28日出现两名确诊者，其后几日分别新增四例、10例、12例。进入8月，确诊病例数量陡然增加，1日、2日分别新增26例、40例。

当地发布通告称，扬州市本轮疫情感染人员主要为棋牌室出入、逗留人员。数据显示，从发现来源看，麻将馆暴露人员占64%。

报道说，棋牌室之所以成为“风暴中心”，与毛某宁存在直接关系。

根据扬州市公安局今天的通报，毛某宁于7月21日擅自离开已封控管理的南京居住地，乘大巴到扬州，住在其位于扬州市邢江区的姐姐家中。27日因咳嗽、发烧自行到扬州友好医院就诊并被控制。

流调显示，毛某宁在7月21日至27日未按防疫要求主动向社区报告南京旅居史，还频繁活动于扬州市区多处人员高度密集的饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等，致使疫情在扬州市区扩散蔓延。

扬州市公安局表示，毛某宁未按要求向所在社区报告，隐瞒行程，公安机关第一时间对她调查时，她还拒绝说出到扬州后的行程，拒绝执行防控措施，引起疫情扩散传播。

因涉嫌妨害传染病防治罪，扬州市公安局决定对毛某宁采取刑事拘留措施，因她是确诊病例，根据统一安排将其转运至南京定点医院治疗。

江苏省卫生健康委副主任周明浩今天在疫情发布会上说，扬州本次疫情暴发围绕着棋牌室，该场所空间相对密闭、通风条件差、人群聚集、人流量大，很容易造成病毒传播，参与打麻将的人同时在不同的麻将馆之间流动，目前已发现至少三家麻将馆，导致短期内出现多个爆发源头，疫情迅速扩散。

江苏省公安厅党委副书记、常务副厅长尚建荣在同一场合表示，江苏警方强化重点场所管控，按照“非必要不举办”的原则，暂停审批大型群众性活动。江苏省45371家棋牌室、麻将馆已全部暂停营业，已审批的拟于8月份举办的19场大型活动已全部取消或延期。