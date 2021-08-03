杭州通报调查结果：未发现林生斌参与纵火案

针对备受争议的杭州纵火案”受害者林生斌有关传闻， 杭州市联合调查组今天通报指出，未发现林生斌参与纵火案，目前正调查其涉嫌偷税诈捐等问题。

根据“都市快报”微博消息，杭州市联合调查组在展开调查核实后发出通报指出，导致林生斌妻子朱小贞以及三个孩子死亡的“蓝色钱江放火案”经依法侦查、起诉、审判，并报请最高人民法院核准，证据确凿。案犯莫焕晶被判处死刑，并已经执行。

公安机关严格按照相关法律程序，对案件开展了全面、细致的调查取证工作，未发现林生斌参与策划、实施该案的事实。

至于网传的部分消息，通报指出，网传“林某斌与莫焕晶有不正常关系”“莫焕晶与任某真有亲戚关系，莫焕晶系任某真介绍到朱某贞家中做保姆”“林某斌案发当晚在现场附近”“案发现场有三名消防员为林某斌哥哥、林某斌妹夫、莫焕晶儿子”“林某斌另有一个4岁的儿子”“林某斌哥哥林某锋为刑满释放人员”“放火案案发时的绿城物业保安杨某军系任某真姐夫”“林某斌曾为朱某贞及孩子购买受益人为本人的大额人身意外伤害保险”等情况均为谣言。

目前，公安机关已对山东胶州相关网民等扰乱公共秩序的违反治安管理行为开展调查。

此外，针对网民举报林生斌涉嫌偷税漏税、涉嫌非法公开募捐、诈捐”等违法违规情况，相关部门已按照程序认真开展调查，查证确有违法违规事实的，将依法依规严肃处理。

林生斌于6月30日晚在微博上发布一张女婴照片，宣布其再婚生女后引发质疑。纵火案遇难者朱小贞的哥哥朱庆丰表示，两家人至今还没能理清朱小贞的遗产，林生斌曾要求朱家二老上法庭解决。

朱小贞父母上周通过媒体首次发声称，曾听女儿朱小贞提起林生斌“出轨家暴”。林生斌大哥林生锋随即否认了这一说法，并表示此前的网络流言让家人备受骚扰，林家方面已经报案，将等待调查结果。