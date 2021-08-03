武汉严控集体晨晚练、演出、相亲等聚集活动

武汉市园林和林业局发出今天通知，要求各城市公园加强疫情防控，包括严控集体性的晨晚练、演出、相亲等聚集活动。

根据人民日报客户端消息，通知要求强化入园管理，加强园内的疫情防控。严控集体性的晨晚练、演出、相亲等聚集性活动，原则上不举办规模聚集性活动。对超过10人聚集的人群，公园要及时提醒并劝导其保持安全社交距离。公园室内场所游客和工作人员必须佩戴口罩、测温、验码或登记。

通知还要求相关单位做好公园清洁消毒工作，加强风险部位的管控。对被列入中风险以上街道辖区内的公园，经报所属园林部门同意后，可实行临时闭园措施，闭园期间做好消杀工作。对公园内存在风险隐患的有关场所，可临时关闭。

同时，武汉的公园广场也纷纷取消线下活动，部分公园临时关闭密闭场馆。其中，黄鹤楼公园的落梅轩、白云阁一楼、咖啡馆、餐厅等密闭场馆，已临时关闭。同时取消了落梅轩演出、夜游等线下文化活动。该园还按照相关部门的要求，将公园单日最大游客承载量，由50200人，缩减至25100人。

江汉区后襄河公园今早已对篮球场采取临时关闭措施，并对七个广场舞的晨练团队进行劝退。

武汉各公园广场加强对园区的消杀与保洁，位于中风险地区的汤湖公园今天下午已采取临时闭园措施。