王毅：域外国家先进舰机挑衅成南中国海最大搅局者

中国国务委员兼外长王毅今天表示，个别域外国家公然介入本地区领土和海洋争议，在中国和亚细安（中国称东盟）国家之间大搞挑拨离间，派出大量先进舰机四处挑衅，已成为南中国海（中国称南海）和平稳定最大的搅局者。

根据中国外交部网站消息，王毅在出席中国－亚细安（10+1）外长会时表示，中方将继续履行《南海各方行为宣言》的承诺，坚持由直接当事国通过磋商谈判和平解决争议，不采取激化矛盾、扩大分歧的单方面行动，同时深化海洋领域务实合作。早日达成“准则”是中国与亚细安国家的共识。

王毅说，各方排除障碍在重庆举行了落实《南海各方行为宣言》高官会，同意恢复“南海行为准则”案文磋商。此后又密集举行特别视频会和联合工作组会，体现出全面落实《宣言》、加快“准则”磋商、维护南中国海和平稳定的坚定意愿。这次会议宣布“准则”二读正积极以线上方式推进，并就“前言”部分达成初步一致，再次表明只要各方坚持推进磋商的共同政治意愿，不管是肆虐的疫情，还是外来的干扰，没有任何困难能够阻挡。

王毅指出，中方在南中国海的主权权益符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。中方从未提出新的声索，但必将坚持迄今一以贯之的立场。在中国亚细安共同努力下，南中国海形势保持着总体稳定，航行和飞越自由得到依法保护。同时要警惕的是，个别域外国家公然介入本地区领土和海洋争议，在中国和亚细安国家之间大搞挑拨离间，派出大量先进舰机四处挑衅，已成为南中国海和平稳定最大的搅局者。王毅强调，南中国海不是也不应成为大国博弈的角斗场，不能听任他们破坏本地区和平稳定的良好局面。

据中国智库“南海战略态势感知”发布的消息，卫星在7月25日上午于马六甲海峡捕获英国海军伊丽莎白女王号航母正向南中国海方向机动，预计当日已进入南中国海。

德国昨天派遣一艘军舰前往南中国海，这将是自2002年以来第一艘穿越该地区的德国军舰。柏林方面还明确表示，此次航行旨在强调德国不接受中国的领土主张。