中国官媒删除网游是“精神鸦片”“电子毒品”等表述

中国官方媒体《经济参考报》今天上午刊登题为“‘精神鸦片’竟长成数千亿产业”的文章，警惕网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，并指这一新型“毒品”突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。不过《经济参考报》随后删除此文。到傍晚时候，该文章恢复，标题改为为“网络游戏长成数千亿产业”，内容也没有提及“鸦片”、“电子毒品”等词。

文章标题修改后，内文依然强调未成年人网络沉迷现象普遍，警告网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。文章引述业内人士指出，网络游戏作为一个新兴产业，近年来快速发展、规模可观，如何趋利避害，引导其健康成长，始终是社会各界高度关注的焦点，相关政策不断完善，但仍有改进空间。

该文章将网络游戏比作新型“毒品”，并点名批评了《王者荣耀》游戏。

受此消息影响，拥有旗舰游戏“王者荣耀”的腾讯0700.HK等电游股今天应声集体跳水。据路透社报道，午后这篇严词抨击网游的文章被删除，包括新华网也删文。腾讯股价跌幅亦随即收窄。

不过，本报记者发现，这篇文章并没有在互联网上完全消失，还是能通过其他门户网站的转载中看到。中国国务院办公室旗下的“中国网”也转载了这篇文章。

另一方面，中国新闻社微博也发布微评称：“未成年人容易受到外界环境影响，何况很多成年人都沉迷其中的游戏，把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的，不妨‘拿来主义’看国外游戏分级，什么年龄段玩什么游戏。 另外，学校、游戏厂商、家长等要多方合作，‘劲往一处使’，引导孩子适度游戏。相信，他们的‘荣耀’不止于游戏。”

据路透社报道，2020年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元人民币，同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元，较排在行业第二位的网易游戏的营业收入高出了1015亿元。

腾讯游戏2015年上线的《王者荣耀》独傲市场，2020年日活跃用户数日均一亿，霸占着国内手游流水的头把交椅。

中国席卷平台科技和校外培训行业的监管风暴，导致相关个股股价大跌，预计未来监管浪潮还将持续。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周一发布最新报告称，中国政府正通过重大的监管框架转变，将治理重点转向统筹增长和可持续性、实现社会公平与安全，政府可能通过降低企业利润来增加面向劳动力要素的分配，由此带来的市场影响预计将更持久、更深远。不过他也表示需警惕过度监管风险。