刘源时隔三年再出新书追忆父亲刘少奇

中国前国家主席刘少奇之子、退役上将刘源时隔三年再出新书追忆父亲刘少奇。

据澎湃新闻报道，从人民出版社获悉，刘源的新书《梦回千古 少奇永在：漫忆父亲刘少奇与新中国》（上集）已通过该社出版上市。

据报道，刘源在书中围绕刘少奇同中华人民共和国的奋斗历史，对中共党史、社会主义发展史以及改革开放史中的若干重大事件及其来龙去脉作了梳理，“将领导集体和领袖人物放在特定历史条件下作了饱含深情又客观求实的评价，感人至深，有所思悟。”

人民出版社介绍说，这本书内容饱满充实，形式新颖生动，分上、下两集，既有对重大历史事件客观中肯的阐述、对重要历史人物生动形象的刻画，又不乏作者深刻独到的评述。

据介绍，作者在书中发出“战问”“史问”“路问”作为引子，并追溯刘少奇在迎建中华人民共和国前的思想和行动准备，将“史”“论”熔于一炉，冷静理性地分析总结经验教训，为更好地从历史走向未来提供镜鉴。

刘源此前所著的《梦回万里 卫黄保华：漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》（人民出版社2018年版）已加印九次，被评为《作家文摘》2018年度十大好书。

公开资料显示，刘源是刘少奇之子，现任全国人大财经委员会副主任委员、全国人大常委会委员。他曾历任河南省副省长、武警水电部队政委、武警总部副政委、解放军总后勤部副政委、军事科学院政委、总后勤部政委等职，中共十七、十八届中央委员。

在中国军方高级将领中，刘源因”红二代“背景、丰富的党政军履历和敢言敢为的个人风格而受到外界格外关注，尤其是他在揭露总后原副部长谷俊山、扳倒两名中央军委原副主席徐才厚和郭伯雄的博弈中发挥了重要作用。