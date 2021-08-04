中国选手戴毛泽东像章领奖 国际奥委会要求解释

中国选手鲍珊菊和钟天使前天夺得东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛金牌后，戴着毛泽东像章参加颁奖典礼，国际奥委会（IOC）就此要求中国奥委会提交报告。

据路透社报道，钟天使与鲍珊菊8月2日在东京奥运场地自行车女子团体竞速赛中夺得金牌，两人随后身穿中国代表团外套踏上颁奖台，外套左侧印有中国国旗，下方则是奥运五环。钟天使在中国国旗左方别上一枚毛泽东像章，鲍珊菊在奥运五环左下方别上了像章。

报道说，此行为可能违反《奥林匹克宪章》第50条的规定。

国际奥委会发言人马克·亚当斯（Mark Adams）说：“我们联系了中国奥委会，要求他们提供有关情况的报告，我们正在调查这起事件。”

据报道，虽然国际奥委会上个月放宽了宪章规定，允许选手在任何场合，在尊重和不干扰其他运动员的情况下，作出单膝跪地等动作，但颁奖台除外，若违反宪章准则，可能会被惩罚。

中国奥委会暂未就此作出公开回应。

这是本届奥运会第二起涉及运动员在赛场内作出可能违反《奥林匹克宪章》第50条的事件。国际奥委会早前曾指出，会调查美国铅球银牌得主桑德斯（Raven Saunders）在领奖台上作出举起双臂交叉成X手势一事。桑德斯解释，自己是要表达对受压迫者的支持。

美国奥委会其后指，桑德斯的手势是和平地表达对种族和社会正义的支持，尊重她的竞争对手，做法并未违反规则。

一些中国媒体对两位运动员的行为表示赞赏。观察者网在其微信公众号发布的题为《看！冠军胸前是毛主席像章》的文章，成为点击“10万+”的爆款文。《环球时报》《参考消息》等官媒也在微博转发了相关消息。

另据BBC中文网报道，在毛泽东像章争议传开后，有网民发现中国央视体育频道在重播的领奖视频中，修掉了两位运动员身上的毛泽东像章，网上为此出现批评声浪。署名”云水怒“的微信公众号文章批评有人“作妖”，同时称：“‘千流归大海，奔腾涌巨澜’，人民最终还是会回到毛主席这儿来，并且已经在回来的路上了。那胸前闪耀着毛主席像章的青年人，不就是最好的证明吗？”