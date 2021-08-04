郎平卸任后或将前往北师大珠海校区工作

中国女排主教练郎平将卸任的消息传出后，一张北京师范大学珠海校区课程表，在网络上流传。因为该课程表显示，中国女排现任主帅郎平，将在该校担任主讲教师，教授排球（运动控制与专业发展）的课程。

据澎湃新闻报道，有网帖指出，郎平所教授的课程不是公选课，而是21级特定班级的体育课，每周五7至8节在北师大珠海分校风雨操场进行。

记者8月3日就“网传郎平奥运会后将卸任女排帅位，赴北师大珠海分校执教”一事致电北京师范大学人文和社会科学高等研究院，工作人员告诉记者：郎平确实将来珠海校区工作，是否上课则暂不清楚。

自2013年回归中国队开始，郎平率队夺得了一次奥运会冠军、两届世界杯冠军、一次世锦赛亚军、一次世锦赛第三名。

记者注意到，北京师范大学人文和社会科学高等研究院旗下设有郎平体育文化与政策研究中心，郎平本人担任该中心主任。

据人民网体育频道2015年10月报道，郎平体育文化与政策研究中心在北师大成立，由中国女排著名运动员、教练员，北京师范大学研究员郎平担任主任。

另据北师大教务部相关工作人员8月3日下午介绍，郎平在北师大郎平体育文化与政策研究中心一直有专属办公室，她本人也一直在领导、推动研究中心的工作，赴珠海校区工作并非郎平有新职务，而是以中心主任的身份开展活动。

记者查询发现，今年4月10日，郎平体育文化与政策研究中心召开“中国女排精神与当代价值学术研讨会”。当时郎平就以中国女排总教练、郎平体育文化与政策研究中心主任的身份参加了会议。