中国官媒发文强调未成年人网络保护迫在眉睫

中国官媒《人民日报海外版》今天（4日）发表的一篇评论文章说，未成年人网络保护工作迫在眉睫，是“艰巨的系统工程”，需国家、社会、学校、家庭多方努力。

这篇题为《保护好未成年人的网络世界》的文章点评新修订的未成年人保护法说，《中华人民共和国未成年人保护法》中新增的“网络保护”专章从立法角度为未成年人的网络生活保驾护航。

文章指出，中国未成年人网民数量与占比持续上升，对网络内容监督管理、家庭上网教育、互联网企业针对性保护机制提出更高要求，快速增长的青少年群体作为网络世界的“原住民”与成年人一同生活在纷繁的网络世界中，必须受到特殊保护。

文章说，新的法律规定源于新的问题出现，文章列举了近年来一些未成年人受到网络侵害的案件，例如一些网络游戏、网络直播充斥低俗、暴力等危害未成年人身心健康的元素等。

因此，文章认为，新媒体时代对未成年人的“网络保护”已不仅是“防沉迷”那么简单，新型互联网应用导致的新问题，使未成年人网络保护迫在眉睫。

文章还说，新增的“网络保护”专章明确了父母、学校的监督责任，也对网络产品和服务提供者提出“硬核”要求，无疑是“未成年人网络保护工作的先行者”，但未成年人网络保护工作仍是非常艰巨的系统工程，还需要国家、社会、学校、家庭多方努力。

此前，中国官方媒体《经济参考报》在昨天上午刊登题为“‘精神鸦片’竟长成数千亿产业”的文章，警惕网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，并指这一新型“毒品”突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。不过《经济参考报》随后删除此文。受此消息影响，拥有旗舰游戏“王者荣耀”的腾讯0700.HK等电游股昨天应声集体跳水。

不过《经济参考报》网站昨天傍晚把原本删除的文章重新发上网，但标题改为“网络游戏长成数千亿产业”，内容也没有提及“鸦片”、“电子毒品”等词，不过文中依然强调未成年人网络沉迷现象普遍，警告网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。