中国司法部结束双首长制 由唐一军“一肩挑”

中国司法部长唐一军的职务，从此前的司法部部长、党组副书记，调整为司法部党组书记、部长。

据《北京青年报》微信公众号政知圈报道，同时，原任司法部党组书记、副部长袁曙宏不再担任司法部党组书记，其职务显示为副部长。

唐一军和袁曙宏的职务变动意味着，司法部结束了自2018年3月机构改革之后实行的“双首长制”，由第二任部长唐一军“一肩挑”。

唐一军出生于1961年3月。简历显示，他曾在浙江工作了40年。

早年，他历任浙江省委办公厅正处级专职秘书，舟山市委常委、秘书长，浙江省纪委常委、秘书长；2005年6月，唐一军开始了他在宁波的任职，历任市委副书记、纪委书记，市委副书记、政法委书记。

2011年2月，唐一军出任宁波市政协主席、党组书记。因为宁波是副省级城市，在市政协担任“一把手”的唐一军此时已经是副省级干部。

2016年2月，时任浙江省委常委、宁波市委书记刘奇调任江西省委副书记。紧接着，3月16日，时任宁波市委副书记、市长卢子跃涉嫌严重违纪接受调查，同月25日，卢子跃被免职。至此，宁波党政一把手双双空缺。

当年4月，唐一军成为宁波市委副书记，次月担任市政府党组书记、代市长。同年8月，唐一军成为浙江省委常委、宁波市委书记、市政府党组书记、代市长。

也就是说，4个月的时间，唐一军从市政协主席到市委书记、代市长，而且，是一人肩挑两个重要职务。

时任浙江省委常委、组织部部长廖国勋当年在宁波市领导干部会议上这样评价：唐一军考虑问题周到细致，宏观把握和组织协调能力强；作风正派，处事稳重。

唐一军于2017年4月升任浙江省委副书记、宁波市委书记。同年10月他首次离开浙江省调往辽宁省，出任辽宁省委副书记、代省长，2018年1月他去“代”转正，出任辽宁省省长。

2020年4月，唐一军接替傅政华，出任司法部部长、党组副书记。

司法部官网的“部领导介绍”显示，唐一军还身兼多职。他是中共中央全面依法治国委员会委员兼办公室副主任，教育工作领导小组成员，政法委员会委员，司法体制改革领导小组成员，中国国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员。

