防疫不力 湖南张家界18名公职人员被问责

中国湖南省张家界市共18名党员干部和公职人员，因为防疫不力被追责问责。

张家界市纪委监委微信公众号“清廉张家界”8月4日凌晨通报，该市对疫情防控工作中履职不力公职人员追责问责，永定区、市人民医院、武陵源区共18名党员干部和公职人员受到处理。

通报指出，7月以来，少数单位和少数公职人员却在疫情防控工作中履职不力、工作无序、进展迟缓，对疫情防控工作造成了不良影响。

通报提到，针对武陵源区演艺场所疫情防控不力问题，对武陵源区文化旅游广电体育局综合行政执法大队大队长胡华健等追责问责。魅力湘西观演期间游客未全程佩戴口罩，演出场次之间的消杀也不够彻底，胡华健负责对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控的监督管理，负有直接责任，受到党内严重警告处分。

据张家界市卫健委8月4日通报，张家界8月3日新增本土确诊病例三例。自7月29日以来，张家界市累计报告确诊病例16例（其中永定区15例、桑植县一例），无症状感染者三例（其中永定区三例）。

据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，南京禄口机场疫情传播至张家界后，形成了新的传播链条，多地报告了曾去过张家界的病例或核酸初筛阳性者。张家界魅力湘西剧场7月22晚第一场（18时至19时）所有观众被评估为高风险人群，剧场宣布自28日起暂停演出一周。

张家界7月29日要求关停人员聚集密闭场所，包括全市范围内旅游购物场所、电影院、私人影院、剧院、KTV、歌舞厅、网吧、棋牌室、地下商城、洗脚按摩场所、宗教聚会场所等。

7月30日起，张家界市所有景区景点已关闭。

张家界疫情防控工作指挥部8月1日，连续发布命令，要求各区县加强小区管理，原则上不准外出，各区县、市直及驻张相关单位所有公职人员，除非必要工作以外，一律在家待命。

