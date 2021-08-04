报告：中国加密货币地址向非法活动地址发送22亿美元

区块链数据平台Chainalysis周二发布的报告显示，中国加密货币地址在2019年4月至2021年6月期间，向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址发送了价值超过22亿美元（29.69亿新元）的数字货币。

据路透社报道，报告显示，这些地址还从非法来源收到20亿美元的加密货币，使中国成为数字货币相关犯罪活动的重要参与者。报告还分析了中国政府打击下的加密货币活动。

不过Chainalysis认为，从绝对金额来看，这两年中国非法地址的交易规模相较于其他国家有了大幅下降。报告指出，出现这种情况的一个重要原因是没有出现大规模的庞氏骗局，譬如2019年牵涉加密钱包和中国的交易所PlusToken那样的骗局。

PlusToken的用户与客户在那次骗局中估计损失了30至40亿美元。

报告写道，中国的非法加密货币资金流动大多与骗局有关，不过这种情况也有所减少。

Chainalysis全球公共行业首席技术官格里格（Gurvais Grigg）在电邮中写道：“最有可能的原因在于PlusToken事件以及当局打击引起公众关注。”。

该报告还提到了芬太尼从中国非法贩运出境的情况，芬太尼是一种非常有效的麻醉止痛药，用于治疗剧烈疼痛或手术后疼痛。

该报告将中国描述为全球芬太尼贸易中心，许多中国的芬太尼生产商使用加密货币进行交易。报告提到，洗钱是另一种基于加密货币的重要犯罪形式，在中国并不鲜见。

大多数利用加密货币的洗钱活动都涉及主流数字货币交易所，通常是通过场外交易进行，这些交易是建立在这些平台之上的。

报告指出，中国似乎正在对协助洗钱活动的企业和个人采取行动。报告还提到了赵东，他是中国数家场外交易平台的创办人，在去年被捕后于今年5月对洗钱指控认罪。

