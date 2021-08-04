阿里季度收入两年来首次不及预期

中国阿里巴巴集团周二公布的第一季收入逊于分析师预期，因来自京东和拼多多等对手的电商业务竞争压力加剧。

据路透社报道，阿里巴巴和美国电商巨头亚马逊的业绩都反映出同样的趋势。防疫限制的放宽导致更多消费者到实体店购物，而不是在网上下单。

在截至6月30日的第一季，阿里巴巴的核心商业收入增长约35%至1802.4亿元（人民币，下同，376.24亿新元），而预期为1,842.3亿元。在第四季，该部门的收入激增超过70%。

总体而言，第一季收入增长约34%至2057.4亿元。根据路孚特的IBES数据，分析师的预期为2093.9亿元。

归属于普通股股东的净利润降至451.4亿元人民币，而去年同期为475.9亿元。经过调整的每股美国存托股份（ADS）收益为16.60元人民币，高于预期的14.43元。阿里巴巴云计算部门的收入同比增长29%，达到160.5亿元人民币。

蚂蚁集团是阿里巴巴集团的金融科技子公司，根据阿里巴巴的文件，在截至3月份的季度里，蚂蚁集团录得约134.8亿元人民币的利润。

阿里巴巴持有蚂蚁集团约三分之一的股份，在截至6月30日的季度，其在这家金融集团的投资实现了44.9亿元的收益。

这一业绩是在中国监管部门持续打击该行业的情况下出现的。在此期间，阿里巴巴成为主要目标之一。

去年年底，监管机构叫停了蚂蚁集团在上海370亿美元（499.26亿新元）的IPO计划，随后要求对其进行重组。今年4月，中国反垄断监管机构对阿里巴巴处以27.5亿美元的罚款。

在与投资者召开的财报电话会议上，阿里巴巴首席执行官张勇表示，公司将继续关注监管方面的变化对公司业务的影响。

张勇说：“我们正在研究监管要求，评估对我们相关业务的潜在影响，我们将以行动做出积极响应。”

