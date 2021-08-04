北大教授谈教育内卷 建议十年义务教育

对于席卷全中国的教育焦虑，北京大学教授姚洋认为，当前中国教改政策尚不完整，要从根本上解决考试社会的内卷，须尽快对教育制度进行系统改革，普及高中，推行十年制义务教育。

据第一财经报道，北京大学国家发展研究院院长姚洋受访时表示，只有一半孩子可以上普通高中是过早分流，违背了中国产业升级的路径，初中文化水平难以满足智能制造业对高级蓝领的要求，应该让所有孩子读完普高之后再选择走职教路线还是大学路线。

姚洋解释提出实行十年制义务教育的原因时说，中小学教育的主要问题是学生无谓的学习太多，大量没意义的刷题浪费了孩子太多时间，扼杀创造力，这种教育制度不利于建立创新型社会。

他指出，教育把一些本来有过人才能的孩子培养成碌碌无为的普通人，这是当前必须要反思的问题。培养创新型的人才首要的是把学生从无用的内卷中拯救出来，但仅靠打击课外班是没有办法实现减负。

他说，减负的关键是要对教育制度进行系统改革，推行十年制义务教育，初中高中合并为一贯制中学，并严格规定不能择校，而且不能再有超级中学。

对于十年制义务教育是否能解决当前的教育内卷，姚洋认为，走出内卷必须从教育制度改革入手，普及高中是必须的，如果中国的财力做不到12年，则可以考虑缩减为十年制义务教育，“一旦推行十年制义务教育，家长想‘卷’也‘卷’不成了”。

在具体制度设计上，他表示，十年义务教育可以这样安排：小学五年，实行中学一贯制，初中和高中合并成五年，上初中随机分配学校，从根本上杜绝择校。孩子上小学前可以加一个学前班，这样七岁开始读小学，十七岁中学毕业，上大学没有问题。对于绝大多数高校来说，十年义务教育的知识储备足够了。一些顶尖的高校如果对学生有额外的要求，可以增加一年预科。不上大学的孩子可以上中级专科学校，两到三年时间，然后就业，就可以从制度上彻底解决中学、小学和幼儿园的内卷。

中国有关部门近来提出要坚持高中阶段的教育“职普比”大体相当，家长则认为通过中考分流后将有一半的孩子上不了普通高中，反而加深教育的焦虑和内卷，姚洋认为，过早对孩子进行分流，将他们按照学习成绩分为三六九等是错误的，应该让所有的孩子读完普通高中，到时他们的心智也较为成熟，再选择走职业技术路线还是大学路线。

他指出，未来中国产业升级都需要开数控机床，工厂要求有技术学院的大专文凭，初中毕业之后就进入职业教育，学生的知识储备不足，达不到高级蓝领的要求。

中国教育部近日出台“双减”新政，提出要有效缓解家长焦虑情绪，姚洋对此表示，教育改革不能再只抓皮毛，而是要从制度上来解决问题。如果教育制度中的根本性改革没有推进，只是严查辅导班，家长就会选择化整为零、请私教，推高“一对一”价格，一些家庭愿意付这个成本而且能够付得起，但经济差一点的家庭就负担不起了。

他举例韩国、日本等国曾禁止辅导班的过往经验指出，最终解决问题的办法是这些地区的大学成了普及教育，大学普及了，高考就可以改革，一般学校不只看高考分数，特长生也可以被找出来，有天赋的孩子可以冒出来，这对于中国建立创新型社会非常重要。

此外，姚洋还谈及农村教育发展的问题，他认为首要问题是农村地区教师资源不足，应激励更多的免费师范生到农村去，并增加财政投入提高农村地区教师的待遇。

他也指出，现在教育制度中有很多对农村孩子不友好的政策，比较典型的是高考中的英语考试，加重了城乡之间教育的不公平，取消高考英语考试，将英语成绩作为参考分数，在促进城乡教育均衡上能够发挥积极的作用。