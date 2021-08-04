中国大陆新增71本土病例 1月以来最高

中国大陆昨日新增冠病本土病例71例，是今年1月以来的最高水平。其中江苏省有35例，除南京市的三例外，其余32例均在扬州。

据中国国家卫健委发布的数据，大陆昨日新增确诊病例96例，其中境外输入病例25例，本土病例71例。本土病例中江苏省占35例，湖南15例，湖北九例，山东六例，云南三例，河南两例，福建一例。

据澎湃新闻报道，江苏省扬州市从7月28日报告两例确诊病例之后，7月29日—8月1日新增病例数分别是四例、10例、12例、26例，在8月2日更升至40例，8月3日虽回落至32例，但仍在高位增长。

扬州市今天的疫情防控新闻发布会，截至8月3日，扬州市累计报告本土确诊病例126例，其中轻型43例、普通型79例、重型和危重型各两例。

扬州市警方已将该市首起确诊者、64岁女子毛某宁刑事拘留，指控她隐瞒行程导致疫情扩散。

警方通报指毛某宁7月21日擅自离开已采取封控管理措施的南京居住地，来扬州后未主动报告南京旅居史，并频繁在饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等多处人员高度密集场所活动，导致疫情在扬州扩散蔓延。

江苏省在昨天的新闻发布会上通报，从8月2日以前扬州发现的病例来看，麻将馆暴露人员占64%，60岁以上66人，占比68.8%。扬州这轮疫情确诊病例老年人占比很高，给当地的医疗救治带来很大挑战。

湖南省昨天新增15起本土确诊病例及三起本土无症状感染。因疫情防控不力，湖南省张家界市十多名党员干部和公职人员被追责问责，分别被给予免职、约谈、批评教育等处理。