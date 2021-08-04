孟晚舟引渡案听证会进入最后阶段

华为首席财务官孟晚舟的引渡之争进入最后阶段，获胜机会渺茫。

据彭博社报道，在周三开始的听证会上，孟晚舟的律师团队将寻求说服温哥华法官，美国从加拿大引渡孟晚舟的要求存在严重缺陷，她的权利被滥用，她应该被释放。

彭博社评论说，从历史经验来看，这种论点很难成功。根据加拿大司法部的数据，加拿大自2008年以来收到了798宗美国引渡请求，仅有八宗被拒绝或释放，美国撤回了40宗。

加拿大引渡律师博廷说：“无论如何，这都会开创先河。”他处理过数百宗引渡案，但未参与此案。孟晚舟的获胜会引入瞩目，因为释放的情况非常罕见。他说，如果失败则将确认美国的说法，即其有权对被告、所涉犯罪地和受害人均与美国没有关联的案件提起诉讼。

华为亿万富豪创始人任正非的长女孟晚舟于2018年12月在温哥华转机期间被捕，触发了一系列具有政治爆炸性的事件。几天之内，中国关押了两名加拿大公民，并要求释放孟晚舟，称她的案件是“对中国高科技企业的政治迫害”。加拿大总理特鲁多拒绝干预司法程序，但也敦促美国在确保两名加拿大人被释方面发挥更积极的作用。

孟晚舟案凸显了美国政府打压其认定构成国家安全威胁的华为而作出的广泛努力。2019年初，美国联邦检察官指控这家中国科技巨头和孟晚舟犯有欺诈罪，称他们就华为在伊朗的业务向汇丰控股撒了谎。次年的替代起诉书进一步扩大了指控范围，称华为为伊朗政府安装了用于监视异见人士的设备，并指控孟晚舟多次虚报有关该公司在伊朗的活动。

如果在美国获罪，孟晚舟可能面临长达30年的监禁。她否认自己有不当行为。她组织了加拿大引渡案中最强大的辩护团队之一，有十几位律师代她出庭。孟晚舟的辩护团队没有回复置评请求。

按照计划，最后一轮听证会将持续到8月20日。不列颠哥伦比亚省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）将就此案作出裁决。如果她否决引渡，孟晚舟将可自由离开加拿大。如果她支持引渡，孟晚舟可以提出上诉。