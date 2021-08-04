台大选民调：侯友宜完胜赖清德和柯文哲

台湾的中华民意研究协会今天发布民调显示，三党对决的组合中，台湾新北市长侯友宜支持度领先副总统赖清德及台北市长柯文哲逾10个百分点；若是桃园市长郑文灿代表民进党出征，侯友宜领先幅度更多。

据联合网报道，中华民意研究协会理事长黄旻华指出，此次民调在2024年可能的潜在总统候选人中，分别挑选民进党赖清德、郑文灿；国民党侯友宜、朱立伦以及民众党柯文哲。

民调结果显示，在“赖、侯、柯”和“郑、侯、柯”两个对战组合中，侯友宜分别获得34.9%以及37.5%的支持度居冠。若是郑文灿代表民进党参选，柯文哲则领先2.7个百分点。

在“赖、朱、柯”的对战组合中，赖清德与柯文哲势均力敌，赖仅领先不到1个百分点，朱立伦则居第三；如果是“郑、朱、柯”的组合，则是柯文哲占据优势，以30%持度领先，朱立伦则领先郑文灿1个百分点。

两岸关系方面，民调中有35.7%民众支持以“九二共识”作为两岸交流的基础，也有35.0%表示反对。经交叉分析发现，对九二共识的态度存在世代与党派的高度歧异，国民党的支持者有71.8%支持，民进党支持者则有59.5%反对。

而无政党倾向者，支持与反对的比例为25.0%与33.1%。交叉分析中也呈现，年龄层越低，对于九二共识的态度倾向质疑。

此外，针对“台湾产疫苗对抗变种病毒的效果”方面，52.6％的民意认为没有信心，有33.％民众具信心 ;。对于台湾政府宣布开放公费施打台产疫苗后，有50.6％的民意表示不考虑施打，仅有15.6％民众表达一定会施打。

根据TVBS民调中心“政党支持度”趋势的追踪调查，民进党支持度由6月的20％上升到7月的21.8％；国民党的支持度则由6月的19％上升到7月份的23.4％，两党支持率无显著差异。民众党的支持度则与6月时持平，大致上维持在11个百分点。

本次调查是中华民意研究协会在7月27日至8月1日晚间18时至22时进行的调查，成功访问有效样本1088位，在95%的信心水准下，抽样误差为±3.0个百分点以内。

