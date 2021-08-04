中国解放军中将汪海江已任新疆军区司令员

赴疆工作后，中国解放军中将汪海江已出任新疆军区司令员。

据新疆军区政治工作部主办的微信公众号“喀喇昆仑卫士”报道，8月2日下午，新疆军区首次举行大校军官退役仪式，军区中将司令员汪海江代表全区官兵向全体退役军官致以敬意。

据《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号报道，4月4日上午，新疆维吾尔自治区在乌鲁木齐市烈士陵园举行清明祭英烈活动，汪海江出席了这次活动，显示他当时已到新疆工作。此前，他任西藏军区司令员。

公开资料显示，汪海江出生于1963年10月，四川安岳人，曾任解放军第61师师长，南疆军区副司令员，西藏军区副司令员、司令员等职，2019年12月晋升中将军衔。

2018年3月，汪海江接受《解放军报》采访时表示，“我是1977年全国恢复高考后，第一批从地方参加高考考入军校的学员之一。毕业后不久，就参加了边境自卫反击作战，带领官兵多次抵近前沿阵地侦察，因作战英勇荣立一等功。”

《解放军报》2019年4月报道，汪海江2017年在海拔4000多米的边防一线，连续蹲点10个月，带领官兵在极端天气下修建盘山公路，为边境小康村建设作出贡献。

新疆军区隶属于陆军领导，为副战区级。目前，新疆军区政委为杨诚中将，他同时是新疆维吾尔自治区党委常委。