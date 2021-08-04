印媒：中国称包装验出病毒拒收千个集装箱印度虾

中印关系风波不断，有印度媒体报道，中国指控进口印度虾的外包装上有冠病病毒，因而拒绝接收1000个集装箱的印度虾。

环球网引述印度《经济时报》7月31日的文章说，在风波不断的中印关系中，“虾”已经尝到了苦涩的政治滋味。中国指控进口印度虾的外包装上有病毒而拒绝接收，双方面临一场重大的外交摊牌。印度方面已经抗议，称中国的指控没有“科学根据”，而且中国也没有分享检测报告。

文章指出，印度是世界上最大的虾类出口国，中国是印度海产品的第二大进口国，其中超过46%是冻虾。这场贸易争端自2020年11月就已经开始，当时中国对印度虾实施了动植物检疫限制措施，并与世界贸易组织相关委员会进行了磋商。但事态在上周进一步升级，中国拒绝接收1000个集装箱的印度虾，称在外包装上检测到了新冠病毒核酸物质。

另据中国海关总署官网7月31日发布的消息，因从进口自印度五批次冻南美白虾的六个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关即日起暂停接受印度水产品生产企业M/s. Kondiya Fresh Foods等四家企业的产品进口申报一周，自8月5日起继续暂停接受印度水产品生产企业M/s. Ghan Marine Products的产品进口申报一周。

