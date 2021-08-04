港大律师汤家骅有意出战法律界选委会选举

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅，确认有意出战法律界选委会选举，他期望业界有多一点理性声音，指出不希望大律师公会“步教协后尘”，被政府终止合作关系。

据香港01报道，香港选委会界别分组选举9月举行，提名期周五（8月6日）展开。新思维主席狄志远今日（4日）于记者会中介绍，新思维考虑派三至五人参选社会福利界及资讯科技界，其本人或会循社福界参选。

但他坦言，由于这次选举制度改革幅度很大，例如社福界一半席位由指定团体产生、选民基础亦已转为团体票，仍需一点时间了解应向哪些团体选民争取提名。

狄志远又表示，有信心新思维成员能通过资格审查委员会的审核入闸，因他们都认同中央政府在香港的角色、拥护《基本法》及效忠特区，并相信中央也并非想在选委会内搞“清一色”，因此希望选举有更多不同光谱人士参与。

有传言指出，资深大律师梁定邦、汤家骅皆有意循法律界参选选委。汤家骅回覆记者查询时确认有意参加选举，目前尚需一些时间整理文件、争取提名。

汤家骅指，最后能否当选未必最重要，但认为法律界需要多一点理性的声音。曾于1999年至2001年担任大律师公会主席的他，指公会近年与政府沟通出现颇大争议性，执委在业界内代表性成疑，又点名指现任主席夏博义与政府“闹得太僵”，认为作为业界一份子，有责任开辟新的渠道表达意见、争取权益，“我真的万万不想大律师公会步教协后尘”。汤又认为，未来在粤港澳大湾区发展上，法律界有许多工作可做。