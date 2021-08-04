山东要求民营炼厂停止原油进口配额交易

消息人士透露，中国山东省加大了控制燃料生产的力度，要求民营炼油厂承诺不交易原油进口配额。

此前中国政府在4月进行了一次排查，发现几家民营炼油厂进行了配额交易，包括将配额卖给未注册加工进口原油的企业，干扰了缓解燃料过剩的努力，而燃料过剩已损害了国有炼油厂的利润。这促使中国政府减少了6月发放的第二批配额，并削减了原油进口。

据路透社报道，被称为“茶壶炼厂”的民营炼厂加工了中国约五分之一的进口原油。民营炼厂集中地山东省政府要求30家炼油厂在周三结束前签署一份保证书，承诺既不转卖原油进口配额，也不会购买这类配额。

这份标注日期为8月3日的文件显示：“这是为了维护原油市场秩序......并确保燃料供应稳定。”一位参与执行这些规定的山东省政府官员不予置评。

根据该文件和两位消息人士，炼厂还被要求承诺不转售或搬迁他们先前为获得加工进口原油的资质而承诺拆除的旧加工装置。

一家山东炼油厂的官员说：“最近几个月，政府加强了对地炼的检查，检查他们是否按照承诺关闭旧设备，是否按照之前与政府达成同意的产能进行运作。”

中国是世界上最大的原油买家，并通过配额制度管理原油进口，在一年中多次发放许可证。

人们普遍预计中国将在今年晚些时候发放第三批配额，此前已经发放了总配额的65%。