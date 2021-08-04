中国双曲线一号火箭发射失败详情公布

由中国民营商业航天企业星际荣耀设计研制的双曲线一号第三发运载火箭昨天（3日）发射失利，箭身搭载的卫星在分离后未能正常入轨，这是双曲线一号今年第二次发射失利。

新华社昨晚10时许报道称，8月3日15时39分，双曲线一号第3发民营商业运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，火箭飞行异常，卫星分离后未正常入轨，飞行试验未达到预期目的。

北京星际荣耀空间科技股份有限公司今天（4日）在官方微博发布《关于双曲线一号遥五运载火箭飞行试验任务情况的说明》称，​​2021年8月3日15时39分30秒，双曲线一号遥五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，经遥测数据分析判读，火箭一、二、三、四子级固体发动机、液体姿轨控动力、导航制导与控制工作正常，全程姿态稳定，各级间分离及星箭分离正常，飞行时序与理论时序基本一致。

星际荣耀表示，由于整流罩未正常分离，未能将卫星送入500公里SSO预定轨道，飞行试验未达到预期目的。

但说明指出，此次发射进一步验证了双曲线一号火箭总体方案的正确性，获取了有效的飞行数据，积累了宝贵的经验教训。​​​​

21世纪经济报道指出，这是双曲线一号今年第二次发射失利。此前，双曲线一号遥二运载火箭2月1日在酒泉发射升空，此后火箭飞行异常，发射任务宣告失败。

据报道，双曲线一号是中国民营商业航天领域的明星火箭，由星际荣耀设计研制，是一款四级小型固体运载火箭，火箭直径1.4米，总长24米，总质量约42吨，起飞推力770KN。

据星际荣耀介绍，双曲线一号500公里太阳同步轨道运载能力大于300公斤，700公里太阳同步轨道运载能力225公斤。

截至今年8月初，中国民营商业航天领域共进行过六次运载火箭发射入轨的尝试，除了第三次和第四次成功以外，其余四次均宣告失败。

