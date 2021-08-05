拜登政府首次对台军售 台湾将获M109A6自走炮系统

拜登政府上任以来，首度宣布对台军售。美国国防安全合作局（DSCA）4日称，国务院批准售台40门M109A6自走炮，金额约7.5亿美元。

综合台湾联合新闻网与中央社报道，美国政军局在推特转发这则新闻稿，新闻稿称，这项拟议的军售将使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国国家、经济与安全利益，有助于提升台湾安全，维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。

这是美国首度售台M109A6自走炮，新闻稿指出，这次军售将有助台湾自走炮系统现代化，强化台湾因应当前与未来区域威胁能力。台湾能毫不费力将这项军售设备纳入军队武力之中，且这项军售不会改变区域基本军事平衡。

美台商会也发布新闻稿表示欢迎，并指台湾现有的是旧款的Ｍ109A2和A5，新型的A6将可提高装甲军力，减少设置和开火所需的时间。

台湾国防部称，美国基于台湾关系法与六项保证，持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定的基础。本次美方同意军售品项，有助于提升地面部队快速应变及火力支援能力，建立台湾可恃防卫战力，台国防部对美方军售决定，表达诚挚的感谢。

台湾外交部也说，美方对台出售M109A6自走炮，有助台湾即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。面对中国大陆持续的军事扩张和挑衅行为，台湾政府将坚定不移地捍卫民众生命财产及自由民主的生活方式，并透过台美的紧密合作，维护台海安全，为印太区域长远的和平、稳定与繁荣作出贡献。