孟晚舟引渡案展开最后几周的听证程序

华为财务长孟晚舟当地时间4日回到加拿大卑诗省高级法院，她的美国引渡案进入最后几周的听证会，超过两年的法律流程已经接近尾声。

据路透社报道，即将到来的多场听证会预料将持续到8月20日，初步重点将放在她律师团队提出的第三部分论点，特别是美国检方在向加拿大提出引渡要求时所提出的实质虚伪陈述。

之后听证会将会进入救济阶段，解决有关逮捕她时滥用程序的指控。在那之后将有一场拘押听证会，以判断是否有足够的证据要孟晚舟受审。

预料结论将于秋季出炉。

华为公司在最新的一份声明中表示，随着案件进入下一阶段，公司仍然对孟晚舟女士的清白充满信心。华为将一如既往，继续支持孟女士追求正义与自由。

孟晚舟2018年被捕后，加拿大和中国的关系急速降温，之后不久中国拘留了两名加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)及康明凯(Michael Kovrig)。加拿大一再向美国求援，协助向中国施压释放两人。

多伦多大学副教授暨中国专家Lynette Ong对路透社表示，自从拜登于今年1月就任美国总统之后，此案的意义已经出现“重大变化”。

Ong指出，拜登回归更为传统的外交模式，意味着加拿大可以倚赖美国用前总统特朗普没有办法做到的方式为两名加拿大籍人士发声。

“在拜登时代，盟国必须设法保护双方利益，在特朗普时代并非如此，当时很大程度是单方面的激进作为，”Ong说道。