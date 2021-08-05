王毅：永远不会有“港独”再上街的一天

中国国务委员兼外长王毅8月4日在东亚峰会外长会上发言后，美国、日本等国家提出新疆、香港问题，王毅要求第二次发言，予以驳斥。

据中国外交部官网消息，王毅表示，果然不出所料，美国等个别国家要利用这个多边平台对中国的内部事务进行攻击抹黑。他说：“这些陈词滥调本不值一驳，东盟各国也都没有附和你们，但出于对等原则，中方当然有权利予以驳斥。”

王毅说，新疆、香港事务都是中国内政，对中国的内部事务指手画脚、造谣抹黑，严重违反国际关系基本准则，严重破坏国家主权平等原则。他说：“对于这种恶劣行径，你们来一次，我们就坚决批驳一次。”

王毅强调，这些年来，新疆维吾尔族人口增长翻番，人均寿命倍增，居民收入年年增长，教育水平越来越高，何来“种族灭绝”？要讲“种族灭绝”的话，美国当年对印第安人大肆屠杀才是真正的种族灭绝。美国到处发动战争，致使大量无辜平民伤亡才是真正的反人类罪。

王毅说，维吾尔自治区政府本着公开透明态度，多次用事实和数据驳斥各种谎言，新疆少数民族群众包括维吾尔族兄弟纷纷站出来用亲身经历反击各种虚假信息。美国对此却视而不见、充耳不闻，表现出来的这种偏执，是典型的西方式傲慢和无理。

王毅表示，香港国安法的制定以及选举制度的改革恢复了香港的稳定，完善了香港的法治，确保了香港居民以及所有在港各国人士的正当合法权益，使一国两制得以行稳致远，70%的香港民众对当前局势感到满意。

他说：“你们现在竟然还要表达所谓关切，关切什么呢？是想让香港重回混乱动荡吗？是想让‘港独’势力再次上街吗？我要明确地告诉你们，死了这条心吧，不可能再等到那一天了!”