大陆新增62本土病例 孙春兰部署全国院感防控排查

德尔塔变种病毒引发的新一波冠病疫情仍在中国蔓延扩散，昨天大陆出现62例本土病例，新增病例最多的仍是江苏省，共40例。

据中国国家卫健委网站消息，昨天大陆共报告新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例，本土病例62例。本土病例中包括江苏40例，湖南九例，北京、山东、河南、云南各三例，湖北一例。

另据新华社报道，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰昨天在北京出席国务院联防联控机制召开的电视电话会议，她说，要紧急动员、紧急行动起来，落实“四早”要求和“四方责任”，从严从紧落实各项防控措施，遏制疫情扩散蔓延。

7月29日至8月1日，孙春兰曾在江苏省南京市调研疫情防控工作。

孙春兰指出，近期中国国内出现多点散发疫情，发展趋势具有不确定性。各地要把疫情防控作为头等大事，指挥体系24小时保持运行，没有发生疫情时关键抓“防”，发生疫情后处置要“快”，迅速切断传播途径和链条。

孙春兰强调，外防输入一刻也不能放松，要求“坚决守住机场、港口、陆路口岸等各个关口，入境人员和货物要与国内人员活动场所物理隔离，高风险岗位人员要闭环或封闭管理，工作期间避免与家庭成员和社区群众接触”。

她还要求严格落实首诊负责制，第一时间发现报告，按照“先管再筛”原则，及时集中隔离重点人群，密接者的区域协查工作必须在24小时内完成。

另外，要在全国组织开展院感防控专项排查行动，对不符合院感防控要求的限时整改，整改不到位的坚决关停。