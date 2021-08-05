台湾清晨两连震 民众不满震报延迟

台湾东北部外海今天清晨连续发生两次地震，5时50分发生的地震的芮氏规模达到6.1，目前尚未有灾情传出。

据台湾《联合报》报道，根据台湾中央气象局最新资讯，清晨5时50分发生芮氏规模6.1地震，地震深度16.7公里，震央位于台湾东部海域、宜兰县政府东方70.1公里，最大震度宜兰县4级。

地震发生后，气象局针对宜兰发布”国家级警报“，提醒民众慎防强烈摇晃。

随后在5时56分，东部海域再次发生芮氏规模5.2地震，地震深度16.2公里，最大震度宜兰县3级。

宜兰地区不少民众清晨在睡梦被地震摇醒，大呼”震到完全清醒“、”感觉有6 7级“，还有民众说，“吓醒，摇完才有警报...”

据报道，今天的地震报告比往常慢了10多分钟，登录气象局网页也找不到震央，引发民众不满，质疑中央气象局”螺丝松了“，许多民众还到台湾气象局长郑明典的面簿（Facebook）询问，为何这次地震报告等这么久。

对此，气象局回应说，因人工检视定位系统出问题，后续会持续检讨。

气象局今早8时举行线上记者会说明地震情形。地震测报中心副主任吴健富说，今天地震是板块隐没所致，能量释放导致岩石破裂，预计未来一到两周还可能有规模5.0以下余震。

有媒体提问，从地震发生到资料出炉为何间隔长达17分钟？在判读上是否有困难之处以及未来是否能更即时？

对此，吴健富说，“国家警报”跟地震速报推播都是即时系统，都有照时间发布，但早上人工检视定位系统确实有卡住，值班人员发现后重启，所以多一点时间。

吴健富说，会觉得地震报告发布时间多达10分钟以上，是因为4月到7月花莲发生很多群震，1分钟内多个地震同时进来，系统判读及处理上多花了点时间，人工时间也会变多，避免呈现误差，才会感觉地震发布平均拉到10分钟，会想办法调整。针对发布时间有所延误，后续会检讨优化系统。