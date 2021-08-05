消息：朝鲜驻华餐厅人员接种中国疫苗

韩国媒体报道说，朝鲜驻华餐厅的员工目前正在接种中国冠病疫苗。

韩联社昨天（4日）报道说，辽宁省沈阳市一家医院透露，数十名朝鲜人正在等候接种疫苗。

据报道，当天有一群看似朝鲜餐厅员工的年轻女性排队，并在接种疫苗后乘坐专用面包车离开医院。朝鲜在华开设的餐厅一般每家有10名左右员工，平时出门也是成群结队。

据朝中边境消息人士称，沈阳的朝鲜餐厅员工上月施打了第一针疫苗，当时穿着各餐厅制服排成长龙接种，这次打的是第二针。

据悉，北京的朝鲜餐厅人员在朝鲜驻华使馆附近的医院接种了疫苗。

另据美国之音报道，韩国一家智库上月9日透露，朝鲜拒绝世界卫生组织旗下的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）向其提供的阿斯利康（AZ）疫苗，原因是担心AZ疫苗的副作用。

COVAX曾表示，准备向朝鲜提供200万剂AZ疫苗，第一批疫苗原准备在5月下旬送达，但持续的磋商导致疫苗始终无法成行。

韩国国家情报局附属的智库“国家安全战略研究所”发布的报告说，朝鲜在拒绝了AZ疫苗之后，开始考虑其他的疫苗选项。

报告说，朝鲜对中国的疫苗也不感兴趣，因为平壤担心中国疫苗不够安全，而且可能效果也不佳。不过朝鲜现在对俄罗斯的疫苗有兴趣，希望莫斯科能够免费向朝鲜捐赠疫苗。

朝鲜至今尚未承认其境内出现任何冠病确诊病例，不过外界普遍怀疑朝鲜没有确诊病例的说法。