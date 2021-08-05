中国校外教育类股票大跌 投资者转向印度

中国校外培训类股票的大跌让一些投资者损失惨重，资金正在涌向亚洲另一个人口大国印度。

据《华尔街日报》报道，印度小学和中学学生数量在全球居首，当地在线教育市场正在蓬勃发展。

印度在线学习平台Unacademy周一宣布，以34.4亿美元（46.47亿新元）估值融资4.40亿美元，投资者包括软银集团旗下投资基金Vision Fund以及新加坡政府投资基金淡马锡控股。据该公司提供的信息，过去18个月Unacademy估值已经飙升逾九倍。

另外根据市场研究机构CB Insights的数据，其竞争对手、得到中国互联网巨头腾讯和红杉资本支持的Byju's是印度估值最高的独角兽企业，估值达165亿美元。泛大西洋投资集团和老虎全球管理都对这两家印度公司进行了投资。Byju's或寻求在未来18个月内进行首次公开募股（IPO）。

根据贝恩公司（Bain & Company）的数据，去年投向印度教育技术公司的风险资本接近15亿美元，是2019年的六倍。交易数量和平均交易规模都有所上升。

印度学生数的不断增长和对考试的重视令当地在线教育行业具有很大的吸引力。印度基础教育学校学生数为全球最高，达2.6亿。Bernstein预计，到2030年这一数字将增加到3亿。该行预计，到2025年印度在线K-12教育市场规模将从去年的7亿美元扩大到48亿美元。而这仍只占到整个K-12教育市场的一小部分，到2025年K-12教育市场规模预计将达到1,200亿美元。

疫情构成一大有利因素。Byju's介绍，去年4至9月期间，其平台新增免费用户4500万户。此外，这类公司也一直在大洒金钱扩大产品阵容并使产品多样化。今年，Byju's收购了有33年历史的备考服务商Aakash Education Services和总部位于美国的线上阅读平台Epic。

目前，这些公司大多仍未上市，但更广泛的印度互联网企业IPO热潮可能有助于这些公司在不久的将来上市。线上外卖平台Zomato自上周上市以来股价上涨近一倍。中国蚂蚁集团支持的金融科技巨头PayTM已提交上市申请。

