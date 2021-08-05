著名史学家余英时逝世 享年91岁

著名史学大师余英时逝世，享年91岁。

据联合网报道，台湾的中研院介绍，余英时是全球极具影响力的史学大师，深入研究中国思想、政治与文化史，贯通古今，在当今学界十分罕见，尤其是思想史和文化史方面的研究，皆扮演开创性的角色，更提出许多发人深思的议题。

学术研究之外，余英时亦为具社会关怀、维护自由民主价值的公众知识份子。中研院介绍，余英时在2014年获得首届唐奖汉学奖殊荣后，为鼓励年轻学人投入人文研究领域，委托中研院历史语言研究所设置“余英时先生人文研究奖”，提携后进不遗于力。

余英时为美国普林斯敦大学荣誉教授，曾任美国密西根大学副教授、美国哈佛大学教授。一生获颁多项海内外学术荣誉，包含1991年获行政院文化奖、2004年美国哲学会（American Philosophical Society）院士、2006年美国国会图书馆“克鲁格”人文与社会科学终身成就奖（John W. Kluge Prize）、2014首届唐奖汉学奖等，并于1974年当选中研院第10届院士。

余英时1930年生于天津，1937年抗日战争爆发后形势危急，父亲把七岁的他送回安徽省金城村老家。他儿时接受中国传统私塾教育，1949年就读北平燕京大学历史系，同年肄业转赴香港，1950年起入读香港新亚书院及新亚研究所师从国学大师钱穆。

他毕业后在香港的小学教书两年；后来留学美国哈佛大学师从当代汉学泰斗杨联陞教授，受西方学术训练并取得历史学哲学博士学位。

余英时历任美国密歇根大学副教授、哈佛大学教授、香港新亚书院校长兼香港中文大学副校长等职，于美任教期间，培养出许多史学学者，包括台湾的中央研究院历史语言研究所的黄进兴、陈弱水、康乐、王汎森、林富士，以及四川大学的罗志田等人。

余英时最著名的书《历史与思想》从1976年出版，已经第34刷，是史学著作中罕见的畅销书。其作品还包括《近代文明的���趋势》、《民主制度的发展》、《中国知识阶层史论：古代篇》、《文史传统与文化重建》等。

