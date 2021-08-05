中国暂不签发普通护照 非必要禁止出入境

中国国家移民管理局宣布，因疫情原因，将对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

据中国网报道，中国国务院联防联控机制昨天（4日）召开新闻发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况。

会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛说，国家移民管理局密切关注全球疫情的走势，在前期工作基础上，将强化口岸边境的出入境管理，严防疫情输入，强化各项措施，织密筑牢“外防输入”防线。

例如，在空港口岸，对境外航班实施专区查验，严格入境人员出入境的检查，严密进出口岸管理区人员的查验管理；在海港口岸，严格国际航行船舶及人员的管理措施，实施非必要不登陆、不登轮、不搭靠的管理措施；在陆地口岸，严格执行“客停货通”的政策，实行严格的出入境管理和防疫管理措施；在边境一线保持最高等级的防控，严密巡查防控。

同时，进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

此外，刘海涛表示，将深入开展打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，严查严打组织偷私渡违法犯罪活动，严惩偷渡引带人员，坚决防止疫情由非法入境人员输入境内。通过与陆地毗邻国家和地区的边防、出入境、移民管理部门开展联合巡逻、联合执法，强化边境管理区的管理。