中国康泰生物据报分离出德尔塔变异株 公司股价今暴涨

德尔塔毒株最近成为了中国冠病疫情的重要推手，《深圳特区报》昨天报道，深圳康泰生物已经成功分离出多株德尔塔变异株单克隆毒种，后续将按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的冠病灭活疫苗做好准备。

受此消息刺激，康泰生物今天早盘股价最高达到157元人民币，涨幅约15%；不过，截至11时30分，股价有所回落，最新涨幅在12%左右，达153元人民币。

《深圳特区报》称，康泰生物内部进行的交叉中和实验结果显示，截至目前，已获批紧急使用的“可维克”冠病灭活疫苗对多种冠病变异株也能够产生良好的中和反应，仍具有保护性。

《深圳特区报》引述康泰生物有关负责人表示：“ 为积极应对当前全球疫情防控的新形势、新挑战，康泰生物将全力以赴，持续推进新冠变异株疫苗的研发及产业化工作，力争以更加丰富的技术路线，为我国乃至全球早日战胜新冠疫情积极贡献力量。”

境外输入引发的中国本土聚集性疫情波及多个省份，中国国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华此前表示，此次疫情由德尔塔变异株输入引发，病毒载量高、传播能力强、传播速度快，且转阴时间长，正值暑假旅游景区人员聚集、人口密集，短期内仍然还会有继续向其他地区扩散的风险。