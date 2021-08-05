台学者：美陆打加强针或增加台湾获取疫苗压力

美国计划9月之前给辉瑞疫苗最终批准（final approval），对此，台湾大学公卫学院教授詹长权表示，这一个疫苗新情势不但会让美国疫苗的需求量上升，也有可能让中国大陆开放进口做为因应Delta变异株的加强针，疫苗不平等的程度，恐让台湾感受到疫苗短暂不足的压力。

据中时电子报报道，詹长权昨（4日）在面簿发文指出，美国FDA的目标是在下月初之前给辉瑞疫苗最终批准，而不是依赖去年年底授予的紧急授权，有助于提高接种覆盖率，来因应高度传播性Delta变异株对美国疫情恶化的挑战。

詹长权指出，经过完全批准的疫苗，将可让机关、学校、公司推动强制接种计划来提升群体免疫力，也可以让医师有更大的自由度为其病人开出施打疫苗的处方签，包括那些免疫系统较弱的病人可能需要的第三剂的疫苗加强针。

詹长权认为，这一新情势不但会让美国疫苗的需求量上升，也有可能让中国大陆开放进口做为因应Delta变异株的加强针，甚至一些OECD国家将会开始预购做为第三剂加强针。展望未来一年全球冠病疫苗的市场状况，可以预期供需失衡的状况将更严重。

对于台湾未来的疫苗取得，詹长权直言，台湾如果从疫苗公司拿不到优先购买权，且不被国际上认为急需疫苗，未来要如期、如量取得台湾群体免疫所需要的优质疫苗数量将面临很大的挑战。台湾需有新的疫苗政策，未雨绸缪即刻加快、加大疫苗采购量来尽早完成全民接种，以群体免疫来因应Delta变异株可能带来的新疫情。