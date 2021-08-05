中国官媒称应取消游戏行业税收优惠

中国官媒《证券时报》发文称，当初中国政府为了鼓励信息产业发展，向游戏产业提供了税收优惠；不过，游戏产业现在已发展壮大，政府没有必要再继续给予产业扶持，“税收方面应该和其他产业持平”。

《证券时报》今天在题为《共同维护游戏产业健康发展》的文章中首先指出，游戏作为文化娱乐的一种休闲方式，能在中国发展成数千亿元的大产业，是中国长期鼓励新兴产业发展壮大的硕果。

不过，这当中也有美中不足之处。因此，要在行业发展中保护好青少年，在游戏设置上防止过度花钱，过度沉迷。

文章接着说：“游戏行业作为软件服务业享受税收优惠，也受到诟病，在税收上游戏行业也应该向传统行业适度看齐。”

文章也说，经过这些年的发展，现在一些中国的头部游戏公司有了全球影响力，如果保持目前的发展势头，有可能建立全球优势地位，成为中国文化影响力输出的一部分，增强海外消费者对中国的认可。

然而，游戏企业也应承担更多的社会责任，除了保护青少年，做好游戏内容外，还可以在税收上回馈社会。

文章最后写道：“游戏产业现在已发展壮大，当初政府为了鼓励信息产业发展，有软件产业税收优惠政策，还有一些地方政府给予补贴，这也是软件企业净利润率高的重要原因，远非硬件企业所能比。”

“当这些软件产业已发展起来，具有相对优势时，政府就没有必要再继续给予产业扶持，将资金用在民生急需方面，税收方面应该和其他产业持平。对此，游戏产业应该做好心理准备。”

中国官媒新华社旗下报章前天发文批判网络游戏是“精神鸦片”，以游戏为主业的腾讯股价一度暴跌逾10％，市值蒸发超4900亿港元（950亿新元）。尽管上述尖锐词汇过后被从文中删除，但《人民日报海外版》昨天发表评论文章称，未成年人网络保护工作迫在眉睫，继续敲打游戏行业。