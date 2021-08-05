中方专家吁世卫下阶段冠病溯源保持“连续性”

中国顶级科学家认为，在世卫组织主导的下阶段冠病溯源工作中，应纳入此前参与工作的专家人员，而且东道国应对人员参与有发言权。

香港《南华早报》今天独家报道，中国—世界卫生组织冠病溯源联合研究专家组中方组长梁万年表示，如果新的团队是以第一次溯源专家组成员为基础，将“确保专业性和连续性”。

他说：“我认为世卫组织从科学角度来看，应该充分意识到这一点。”

也是清华大学教授的梁万年说，涉及下一个阶段冠病溯源的东道国，应手握谁能加入专家组的决定。“为充分尊重下一个进行冠病溯源研究的国家的主权，专家组的最终组成应由东道国和世卫组织共同商定。”

美国国务卿布林肯上周在科威特与世卫组织总干事谭德塞会面，表明美国支持世卫组织的冠病第二阶段溯源调查，包括在中国调查病毒来源，以更好的了解目前的疫情及防范未来疫情。

世卫组织上个月初呼吁所有国家携手合作调查冠病来源，中国已经拒绝让外界对境内实验室和生鲜市场展开更多的检测。中国过去否认冠病病毒是从中国的实验室泄漏。

席卷全球的冠病疫情已经导致至少400万人死亡。首个冠病病例在2019年12月于武汉被发现。至今，世卫组织只在今年1月派出一支独立的国际专家小组到武汉实地调查。目前对于病毒从中国泄漏的说法甚嚣尘上，这使世卫组织面对与日俱增的压力。本月初，世卫组织公开呼吁中国配合展开第二阶段病毒溯源调查，被中国官方抨击世卫此举显示“对科学的傲慢态度”。