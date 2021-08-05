港大禁哀悼刺警疑凶的学生入园 校务委员张达明辞职

香港大学校委会昨日宣布，无限期禁止所有参与哀悼七一刺警案疑凶的学生，进入校园范围及使用大学设施和服务，直至另行通告。

据香港01报道，香港大学法律学院首席讲师张达明今早（5日）于电台节目上表示，对港大决定感到难过，校方本身有纪律研讯程序，由纪律委员会听取学生申辩下再作决定，但这次决定似乎有“越权”嫌疑，校方未经研讯进行直接处分。

他指出，即使学生当日行为可能构成违法，在无罪假定原则下，学生连被检控都没有，校方这么做或存在变相褫夺学生学习的权利。

张达明透露，昨晚已经通知校方，辞任校务委员会委员一职。

张达明表示，没有参与昨晚校委会的会议，曾临时收到紧急会议的通知，但另有事务无法出席，最终也没有收到讨论文件，不知道具体讨论内容。

他透露，昨晚已正式辞任校委会成员，但没有正面回应是否与校方上述决定有关，只表示“有好多因素，希望专注做一些有能力做的事”。

被问到对校方决定有何看法时，张达明指出，学生确实做得不对，但已经道歉，大学是培育学生有错能改的地方。

他指，学生下一步或可咨询法律意见，由于仍是学生，于法律上和港大有合作关系，虽然校方有纪律处分的权利，但这次校方在程序上未必站得住脚。

中国全国政协副主席、前特首梁振英则在面簿就张达明的说法表示：“想问问张达明，港大学生近年屡屡犯事，到底是‘有错能改’，还是姑息养奸？”