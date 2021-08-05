科兴宣布在智利建疫苗厂

科兴生物周三晚间宣布，将投资6000万美元（8109.66万新元）在智利建一座疫苗工厂。智利是目前全球疫苗接种率最高的国家之一，有超过60%的人口接种了全剂疫苗，科兴已经向智利交付了近2000万剂新冠疫苗。

据一财网报道，科兴的新工厂计划产能5000万剂疫苗，将于2022年第一季度在智利的圣地亚哥地区建成，该公司还计划在智利的安托法加斯塔北部地区建设研发中心。

智利政府并与当地企业一起资助了科兴疫苗在智利的临床试验，承诺在未来三年内订购6000万剂甚至更多的科兴灭活疫苗。

根据智利政府周二发布的数据，截至7月，科兴的灭活疫苗在预防冠病有症状感染的有效性仍然达到58.5%。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授援引智利真实世界疫苗保护率数据说，今年2月2日到5月1日期间，智利大规模接种中国灭活疫苗人群疫苗的保护结果显示，灭活疫苗对预防感染的有效性为65.9%，预防患者住院的有效性为87.5%，对预防重症的有效性为90.3%，对预防死亡的有效性为86.3%。

鉴于疫苗接种后抗体会产生一定程度的下降，智利卫生部已经宣布，将考虑发放第三剂疫苗，以提高疫苗的有效性，应对目前在全球范围内加速传播的Delta变异株。

科兴也发表了一项关于第三剂疫苗接种后的安全性和有效性初步数据。一份预印版研究称，接种两剂科兴灭活疫苗后能产生良好的免疫原性，且能够诱导机体产生免疫记忆；在接种第二剂后的第28天至8个月接种第三剂后，中和抗体水平显著高于基线水平，接种第三剂后28天中和抗体滴度比接种第二剂后28天中和抗体滴度增加了3-5倍，且第三剂与第二剂间隔时间越长，增长倍数越高。