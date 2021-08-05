美印太司令：有紧迫感须对中国大陆实施“综合威慑”

美国印太司令部司令海军上将阿奎利诺（John Aquilino）8月4日表示，美军在印太地区的重要任务是确保亚太地区，包括台湾海峡的现状得以保持。 他还说，中国大陆在香港、新疆、中印边境以及南中国海等地区的做法令美军担忧，也让他觉得他有一种紧迫感必须要对中国大陆实施“综合威慑”。

据美国之音报道，阿奎利诺在阿斯彭安全论坛上说：“我们继续在这里（印太地区）活动，以确保该地区的和平与繁荣。我们必须有能力确保现状保持不变，这也适用于台湾。我们的‘一中政策”以及我们与台湾的接触受《台湾关系法》的指导。我们支持和平以及被批准的行动，避免以和平之外的任何手段解决台海两岸的任何问题。“

他说，美国对台湾的政策是清晰的，是根据《台湾关系法》、《六项保证》以及三个《公报》进行的。美国与台湾的接触就是要确保台湾有能力自卫。

阿奎利诺是在被问到是否相信大陆会在六年内攻打台湾时做出上述表示的。阿奎利诺的前任，美国印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）上将今年3月在美参议院军事委员会答覆参议员询问时表示，中国大陆是美国当下最大的战略威胁，并正加速取代美国的国际地位。他同时回应台湾亦是中国大陆的目标之一，而且解放军攻台威胁有可能在未来六年内发生。

阿奎利诺没有直接回答是否认为中国大陆会提前攻打台湾，但是，他强调印太地区是美国未来最重要的地区，承载着最大的安全挑战，是美国的优先战区。

他援引美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）的一席话强调，中国大陆对美国以及现行国际体系具备挑战。 米利8月2日在年度“海-空-太空会议”说， “现行国际体制日益受到强烈挑战，” “国家、非国家、恐怖主义分子、网路犯罪分子对现行体系形成压力，一个实力相当的国家，中国，正在崛起，而且正在飞速赶上我们”。

他提到，中国大陆在香港、中印冲突、南中国海等问题上的行动，让他有一种紧迫感，让他相信必须马上实施“综合威慑”。“综合威慑”旨在融合美军各个领域的能力，包括最先进武器系统和技术、最新的作战理念以及海、陆、空、太空和网络等各军种之间的无缝协同作战等。

2020年美国会通过的《2021财年国防授权法案》包括了“太平洋威慑计划”，单列了一项14亿美元的“太平洋威慑倡议”基金，用于提升驻太平洋地��美军的导弹防御能力、增强印太地区美军的前沿部署态势，以及通过提升互联、互通、联合作战和信息共享能力，加强印太同盟和伙伴关系等目的。

在被问到美军在台湾危急是否有能力援助台湾时，阿奎利诺说，美国仍然拥有全球最先进、最强大的军力，可以应对任何“突发状态”。他说，所谓美国和西方在衰落的说法是没有事实基础的。

他说，美军有能力在任何国际法和准则允许的地方进行自由航行和飞越。他特别强调台湾海峡是国际水域，任何国家都可以在这里自由航行，任何国家也不能将其视为己有。

拜登总统上任以来，美国海军舰艇七次穿越台海。中国大陆把美舰例行性穿越台海的自由航行行动称为“挑衅行径”，抨击美国是“台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者”。

今年4月，在四国领导人举行峰会后，美、日、澳、印联合法国进行了共同穿行印度洋-太平洋地区的海上演习。去年11月，美、日、澳都参加了印度主导的“马拉巴尔”军演。阿奎利诺说，四国未来将会有更多的联合军事行动。