南京传播链达560人 呈多中心扩散

中国南京疫情传播链总人数已达560人。这其中，扬州的棋牌室、张家界、常德穿紫河三号游船、荆州高铁站及动车D3078列车、武汉沌口工地等成为南京机场之外几个主要疫情扩散点。

据第一财经报道，南京机场疫情传播链7月20日以来持续延伸。截至8月4日24时，感染者共达560人，呈现多中心扩散态势。

根据江苏省卫健委官方公众号“健康江苏”发布的数据，8月4日0-24时，江苏新增本土确诊病例40例（南京市报告四例，扬州市报告36例），22例为轻型，16例为普通型，两例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

7月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例227例（轻型77例、普通型149例、重型一例）；扬州市累计报告本土确诊病例162例（轻型58例、普通型93例、重型九例、危重型两例）。

目前，南京疫情已外溢到四川、广东、安徽、辽宁、北京、湖南、宁夏、湖北、山东、海南11个省份以及澳门特别行政区。记者梳理公开数据发现，目前，南京疫情传播链总人数已达560人。

这其中，扬州的棋牌室、张家界、常德穿紫河三号游船、荆州高铁站及动车D3078列车、武汉沌口工地等成为南京机场之外，几个主要的疫情扩散点。

数据显示，7月29日-8月1日，紧邻南京的扬州新增病例数分别是四例、10例、12例、26例，8月2日新增确诊病例40例，8月3日回落至32例，4日增势又抬头达36例，出现连续三天新增确诊病例超30例的情况。目前扬州的感染总人数位居第二，防控压力非常大。

扬州的“棋牌室感染链”持续猛增。本轮扬州疫情的源头是：7月21日，64岁的毛某乘坐大巴从南京江宁区前往扬州，住在念泗新村的姐姐家。7月27日因发热，毛某前往友好医院就诊，当晚新冠肺炎核酸检测呈阳性。毛某在扬州的一周时间里，曾连续多天在当地四季园小区秋南苑24栋101棋牌室打牌。而毛某的姐姐在7月21日至25日，每日下午去史可法东路的宏远棋牌室打麻将。这也使得棋牌室成为扬州疫情的风暴眼。

根据8月3日下午江苏省举行发布会通报的信息，扬州这一轮疫情麻将馆暴露人员占64%，60岁以上66人，占比68.8%。

江苏之外，张家界成为此次疫情传播的“二传手”，目前报告的感染者中，共有27人曾到过张家界旅游，张家界本地已累计报告了27名感染者。

常德穿紫河三号船也是一个主要的扩散点。共有六个城市报告的22人坐过这条游船，此外还关联感染了株洲报告的多例感染者。

