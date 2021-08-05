中国东航与南航将简化机上服务 建议乘客减少用餐

受疫情影响，中国东方航空、南方航空近日相继发布公告，将调整各自承运的所有国内航班机上餐食及用品服务。

据澎湃新闻报道，为落实《关于进一步做好国内疫情防控工作的紧急通知》要求，东航、南航将分别自8月6日零时、8月7日6时起，简化机上餐饮服务流程和旅客服务用品配备，防止疫情通过航空途径扩散。

餐饮方面，南航将暂停中高风险地区出港配餐航班的餐饮和餐食预订服务，按绿色飞行标准给予里程补偿；低风险地区进出港配餐航班改为预包装食品，独立包装饮品和消毒湿纸巾；暂停提供餐谱和可食用冰块。东航也表示，将简化餐食和饮品选择，所有餐饮服务用具均使用一次性产品；暂停提供冷菜、冷荤产品；暂停提供可食用冰块和季节特饮；暂停配备餐谱餐卡。

机上服务方面，东航、南航将暂停一对一问候服务，暂停提供枕头、报刊杂志等服务用品。南航将在配备毛毯、耳机的航班和舱位，提供适量包装的毛毯、耳机；提供一次性头片，配备废弃口罩专用袋。东航在配备机上毛毯的航班和舱位上，将提供全新一次性毛毯或全新独立包装且未拆封毛毯。

消毒方面，东航、南航均表示已在所有航班增配消毒用品，进一步强化清洁消毒等防疫工作。建议旅客在飞行全程中佩戴好口罩，对号入座，减少非必要的走动，尽量减少机上用餐，为旅客准备的餐食可以携带下机。