美对台军售 大陆称将采必要反制措施

中国大陆外交部今天表示坚决反对美国务院批准对台军售，敦促美国停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划。

中国大陆外交部在官网以发言人答记者问形式回应说，将“根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施”。

发言人表示，美国向台湾出售武器“干涉中国内政，损害中国主权和安全利益”，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。

发言人敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。

大陆国台办发言人马晓光今天也对此回应说，坚决反对美国对台出售武器，敦促美方不要向“台独”分裂势力发出错误信号，不要危害台海和平稳定。

马晓光还说，民进党当局企图“倚美谋独”、“以武拒统”，只会把台湾民众推向灾难。

美国国防安全合作局（DSCA）4日宣布，国务院批准售台40门M109A6自走炮，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。这是拜登政府上任以来首度宣布对台军售。

台湾总统府发言人张惇涵今天说，对于美国政府履行对《台湾关系法》及“六项保证”的承诺表示诚挚感谢。

他说，这充分展现美国政府对于台湾防卫能力的高度重视，协助台湾强化自我防卫能力，也让台湾在确保台海和平与区域安全更具能力与信心。

台湾国防部表示，军售案可望在一个月后正式生效。