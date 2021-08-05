《环时》：美国维泰在华分支被国安机关查

《环球时报》引述中国国家安全机关称，去年宣布抵制新疆棉的瑞士良好棉花发展协会（简称BCI），曾邀请非政府组织美国维泰处理新疆棉花供应链有关强迫劳动的调查，但其在中国的分支维泰中国从未有实地调查核证；今年4月，中国国家安全机关对维泰中国展开调查。

《环球时报》前天独家报道，去年2月，BCI邀请美国维泰介入新疆棉花供应链有关强迫劳动的调查。不过，负责调查工作的美国维泰在华分支维泰中国相关项目组成员从未开展实地调查核证。

报道指出，“所有资料均通过网络收集获得，调查报告大量引用反华组织精心制造的谎言，通过有罪推定方式形成非法证据。如此拼凑的所谓‘调查结论’实际上是‘美西方反华势力—BCI—美国维泰—维泰中国—BCI—美西方反华势力’的闭环行为，毫无真实性、客观性可言”。

BCI去年10月发表声明，称新疆“持续存在的强迫劳动和其他侵犯人权的指控”，以及在农场层面上不断增加的“强迫劳动风险”，导致经营环境难以维持，因而决定终止所有的实地活动，包括能力建设，以及数据监控与汇报。

声明也说已在去年3月暂停在新疆进行许可和保证工作，自此之后就没有来自新疆的新“良好棉花”认证；由于BCI停止在新疆发放认证，阿迪达斯、耐克、优衣库、H&M等多家国际服装品牌被曝抵制新疆棉，并引发今年3月的新疆棉花事件。

美国维泰官网显示，该机构成立于1995年，自称是独立的、非营利的民间社会组织，其目标包括为企业提供有助于消除劳工滥用的工具。

《环球时报》指出，2006年，美国维泰派中国籍员工姚文娟在深圳市成立商务咨询工作室，2009年，该工作室变更注册为“深圳市维泰供应链管理有限公司”，以维泰中国名义承担美国总部的全部对华业务。截至今年4月，中国国家安全机关对维泰中国展开调查时，该公司已经建立20多人的运营团队，姚文娟是公司法定代表人。