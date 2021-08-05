中国10部门合作打假新闻 对象包括社会组织与个人

中共中央宣传部、中央网信办等10个部门，据报将联合展开打击新闻敲诈和假新闻专项行动，并称重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众账号，以及社会组织与个人的非法新闻活动。

中国国家新闻出版广电总局主管的《中国新闻出版广电报》，前天（3日）在官方微信公众号刊文称，中央宣传部近日在北京召开持续深入开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动电视电话会议。

会议指出，中共十八大以来，以总书记习近平为核心的党中央高度重视新闻舆论工作，对优化新闻传播秩序、净化新闻舆论环境作出具体部署、提出明确要求。展开打击新闻敲诈和假新闻专项行动，是加强传媒监管、营造良好新闻舆论环境、维护人民群众根本利益的重要举措。

会议也说，要深刻把握新形势新特点新挑战，增强政治自觉、鲜明问题导向、扣紧时代特征、坚守人民立场，牢牢扭住严厉打击网络新闻违法违规活动这个关键战役，把群众反映强烈的问题作为优先处理项。

会议称，打击新闻敲诈和假新闻专项行动将由中央宣传部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家税务总局、国家市场监管总局、国家广电总局、中华全国新闻工作者协会等10个部门联合组织展开，重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众账号的非法新闻活动以及社会组织与个人的非法新闻活动。