红遍两岸的台湾艺人徐熙娣（小S），早前因在社交媒体Instagram上发布为台湾“羽球一姐”戴资颖鼓舞的贴文，被中国大陆网民挞伐以及抨击其是“台独”艺人；对此，小S今天下午在微博回应：“我不是台独！”

小S也在微博写道：“疫情期间，请大家保护好自己和家人，祝健康、平安。”这则贴文一发布后，即登上微博热搜榜前十名，截至下午6时，#小S发声#的微博标签已超过6500万次的阅读。

戴资颖上周日（8月1日）在东京奥运女单金牌战中，不敌大陆选手陈雨菲，拿下银牌。随后，小S在Instagram发文称“虽败犹荣，但我差点暴毙”，并配上戴资颖的照片。

不料，此举引发一些大陆网民不满，搜出小S此前在Instagram称台湾选手是“国手”的贴文。结果，不少大陆网民涌入小S的微博，批评她是搞“台独”的两面人。

随后，小S在大陆代言的多个品牌火速解除其代言。

此事件后来也触发台湾文化部发声，称“没有一位艺人，需要为了支持自己国家的选手而道歉”，并强调“每一个国民，也应当享有公民社会中，最基本的言论自由”。

今年43岁的小S，1994年和姐姐徐熙媛（大S）以双人女子团体出道，1996年与大S以综艺节目《我猜我猜我猜猜猜》进入主持界，随后她们再主持娱乐新闻节目《娱乐百分百》。

2004年，小S与作家蔡康永一同主持综艺谈话节目《康熙来了》；由于节目风格特殊，因此小S在两岸三地开始走红。