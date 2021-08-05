中国卫健委官员：此轮疫情两到三个潜伏期内能基本受控

中国国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，从目前情况看，此轮冠病疫情总体形势可控。只要各地严格落实好各项防控措施，疫情在两到三个潜伏期内就能基本得到控制。

综合中国新闻网、路透社报道，贺青华今天在中国国务院联防联控机制发布会上说，中国已经有15个省发生了疫情，也出现了确诊病例。发生疫情的各地都按照防控方案的总体要求，结合各地的实际情况，采取了严格的防控措施。“从目前情况来看，疫情总体形势可控。”

不过，由于此轮疫情波及范围大，人群面广，加之多个不同来源的输入病例导致的本土疫情叠加，增加了整个疫情防控工作的艰巨性和复杂性。

贺青华强调，只要各地严格落实好各项防控措施，疫情在两到三个潜伏期内能够基本得到控制。他也说，就全国层面而言，中国其他地区还可能出现新的疫情，各地要加强监测，尽早将疫情控制在萌芽阶段。

国家卫健委新闻发言人米锋也在会上表示，国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。

国家卫健委今天通报，中国大陆新增85起冠病确诊病例，其中本土病例62例，具体分布为：江苏40例，湖南九例，北京三例，山东三例，河南三例，云南三例，湖北一例。