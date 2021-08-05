中国至美国集装箱运费暴涨至纪录高位

由于在美国购物旺季到来之前零售商订单不断增加，加大全球供应链面临的压力，从中国至美国的集装箱运价已涨至每40英尺箱子2万美元（下同，约2.7万新元）以上的新高。

据路透社报道，德尔塔毒株在几个国家的加速传播，导致全球集装箱周转率放缓。同时，7月下旬和本周在中国南部沿海地区发生的台风也带来影响。

“这些因素已经把全球集装箱运输变成了一个高度混乱、供应不足的卖方市场，在这个市场上，航运公司可以收取正常价格的四到十倍来运输货物。”海运咨询公司Drewry的董事总经理Philip Damas说。

“我们已经30多年没有在航运业看到这种情况了”，Damas表示。他也预计这种“极端运价”将持续到2022年的春节。

据报道，货运追踪公司Freightos表示，中国-美国东海岸航线每个集装箱运价比一年前攀升了逾500%，本周达到2万零804美元。相比之下，7月27日的价格为略低于1万1000美元。

Freightos的数据显示，从中国到美国西海岸的费用略低于2万美元，而中国-欧洲的最新费率接近1万4000美元。

集装箱船租价也随着集装箱运价飙升上涨，这迫使航运公司优先考虑在最有利可图的航线上提供服务。

研究咨询公司Alphaliner的执行顾问Tan Hua Joo说：“船只只能在运费较高的交易中运营才有利可图，这就是为什么运力大多数转移到美国。”