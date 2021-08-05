连胜文宣布不选国民党主席

国民党智库副董事长连胜文考量到父亲连战的身体状况，今天正式宣布不参与国民党主席选举。但连胜文表示，他可以去支持理念比较相近、做事方法也比较正确的党内同志。

国民党主席原订7月24日改选，但因冠病疫情影响，国民党中常会7月28日决议延至9月25日投票。

早前被台媒指有意竞逐国民党主席的连胜文，今天下午透过社交媒体面簿宣布决定不参选的消息。

连胜文说，面对德尔塔病毒的威胁，台湾不知道何时才能达到疫苗接种率八成的群体免疫。在这种情况下，台湾社区仍然有隐形传播链，以及不明感染源的确诊者；而冠病对长辈及身体患有重大疾病者的威胁极大，他若持续竞选活动，维持过去那种到处跑，有票就去拜的冲刺模式，所谓不怕一万、只怕万一，若是他在过程中不幸染疫，再进一步传染给家中的长辈，这将是他一生都无法承受的灾难，一辈子也无法原谅自己。

他表示，父亲连战一直都是位个性坚毅、乐观且沉著的人，在他心目中，父亲的身影就如同巨人一般；而父亲于5月因身体不适住院时，当他看到父亲躺在病床上的那一刻，才真正意识到，父亲的年纪真的大了。

“尤其是当他手上打着点滴，发着近40度的高烧时，看到我却依然用虚弱的口气，关心我基层拜访的情况，刹那间我的内心真是百感交集！所以各位支持我的好朋友，请原谅我！于私方面，我有我无法持续党主席竞选活动的苦衷！”

连胜文也说：“民进党的恶行恶状，令许多民众愤怒不已，让民进党的支持度大幅滑落，但国民党作为最大的在野党，支持度却也一同滑落！不管是党外的民调，或是近期党内委託中立机构所做的最新民调，都显示出国民党的支持度，只有维持在20%左右，有时甚至更低！”

不过，国民党籍县市首长的平均支持度却超过三成。对此，他提出质疑：“国民党籍县市首长与国民党本身的民调却存有巨大落差，原因为何？”

连胜文认为，若这种趋势一旦成形，未来国民党籍县市首长只会更与党中央保持距离，以免党中央变成拖油瓶，这会变成一种恶性循环；在明年选举当中，党中央不但无法帮助党各地的候选人，甚至连募集资源都有困难，大家自寻生路的结果，“这个党只会变得更糟，不会更好！”

连胜文强调，没有2022，就没有2024，他自认在过去的公职选举当中，对民意代表的辅选相当有经验，也有许多成功的案例，但对于县市首长的辅选，虽然自己曾是候选人，但在台北新北以外的区域，许多有关地方自治的事项，党内的确有人比他更加熟悉。为了让国民党在2022年地方选举关键一役中胜选，他可以去支持与他理念比较相近、做事方法也比较正确的党内同志，“以小我的忍让，去成就大我的成功！”