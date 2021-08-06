拜登签署备忘录 对部分港人提供“延期强制离境”庇护

美国总统拜登星期四（5日）签署备忘录，对部分滞留美国的港人提供“延期强制离境”庇护。中国外交部驻港公署强烈谴责，并指美国惺惺作态提供“避风港”，是妄图唱衰香港、污名中国。

据美国之音报道，目前滞留美国的部分香港居民可能因为签证到期或其它原因，原本必须被美国国土安全部移民局强制离境。拜登签署备忘录之后，他们可以得到临时庇护，继续留在美国生活。

拜登签署的备忘录规定，“延期强制离境”的临时庇护有效期为18个月，而且在这一期间滞留美国的香港居民可以获准就业。

备忘录指出，之所以让部分滞留美国的香港居民“延期强制离境”是因为香港的基本人权和自由已被严重侵蚀，北京在香港单方面强推国安法已经伤害了基本法以及中英联合声明规定的香港人享受的权利与自由。

备忘录指出，自从国安法去年6月在香港实施以来，港警持续展开出于政治目的的抓捕行动，并依据国安法拘留了至少100位反对派政治人物、活动人士和示威者，指控这些人分裂、颠覆、从事恐怖袭击以及与外国或境外势力勾连。香港还有超过1万人因为参与反政府示威而被捕。

备忘录指责北京一年来持续侵袭香港的自治，破坏其剩余的民主程序和机制，对学术自由设限并打压新闻自由。

备忘录指出，有强大的外交政策理由延迟让目前滞留美国的香港居民强制离境，而美国奉行的外交政策要将民主价值与外交政策目标相结合，聚焦于在全球捍卫民主和保护人权。备忘录还说，向被剥夺了自由的香港居民提供庇护对美国在当地的利益有助益。备忘录强调美国对香港人民的支持坚定不移。

中国外交部驻港公署之后在官网上批评美国政府出台涉港备忘录是大肆污蔑抹黑香港国安法，赤裸裸干预香港事务和中国内政，公然践踏国际法和国际关系基本准则，并强调反中乱港图谋注定失败，也呼吁美国立刻悬崖勒马。

驻港公署发言人对美国的做法表示坚决反对和强烈谴责，并说：“美方罔顾基本事实和香港主流民意，编织谎言污蔑香港国安法，明目张胆美化反中乱港分子，惺惺作态提供所谓‘避风港’，就是妄图唱衰香港、污名中国，千方百计搞小动作破坏香港繁荣稳定，这种雕虫小技充分暴露其打‘香港牌’遏制中国发展的险恶用心。”